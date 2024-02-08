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Son bir haftada 44 terörist öldürüldü! F-16'lar konusunda ABD ile son durum ne? MSB'den flaş açıklama...

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 12:24
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Aktürk konuşmasında "1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 144'ü Irak'ın kuzeyi, 215'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 359'a ulaştı" ifadelerini kullandı.
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