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Sokak röportajında nefret kustu: AK Parti seçmenine hakaret eden hadsiz gözaltına alındı!

Sokak röportajında nefret kustu: AK Parti seçmenine hakaret eden hadsiz gözaltına alındı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.08.2024 15:32
İzmir'de yapılan bir sokak röportajında sırasında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak hakaretler ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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