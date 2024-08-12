Sokak röportajında nefret kustu: AK Parti seçmenine hakaret eden hadsiz gözaltına alındı!

İzmir'de yapılan bir sokak röportajında sırasında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak hakaretler ederek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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