30 Kasım 2022, Çarşamba
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Sokak hayvanlarının evi ormanlar olacak! Ağaç kesmemek şartıyla belediyelere yer verilecek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'un hayvan barınakları sorunu için düzenlenen yeni uygulamayı açıkladı. İstanbul'un 39 ilçesindeki belediyelere 30’ar dekarlık yer tahsis edilerek doğal hayvan barınağı şeklinde kullanılmaları sağlanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Deniz Tavşancıl değerlendirdi.