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Sokak hayvanlarının evi ormanlar olacak! Ağaç kesmemek şartıyla belediyelere yer verilecek

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 11:05
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'un hayvan barınakları sorunu için düzenlenen yeni uygulamayı açıkladı. İstanbul'un 39 ilçesindeki belediyelere 30’ar dekarlık yer tahsis edilerek doğal hayvan barınağı şeklinde kullanılmaları sağlanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Deniz Tavşancıl değerlendirdi.
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