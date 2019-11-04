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04.11.2019

SMO askerleri, YPG'li teröristlerle çatıştı ve teröristleri taşıyan aracı imha etti

Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi. YPG/PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tanksavar füzesi ile vurarak imha etti.

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