10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Ankara'da
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Külliye'de Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı. Borut Pahor, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. İkili görüşmelaer sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.