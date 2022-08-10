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Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Ankara'da

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Giriş: 10.08.2022 17:54
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Külliye'de Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı. Borut Pahor, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. İkili görüşmelaer sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Ankara’da
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Ankara'da
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