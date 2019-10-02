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02.10.2019

Skandal Suriye konferansını böyle savundu! Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Suriye politikasına karşı düzenlenen skandal konferansı savundu. Kılıçdaroğlu'nun, YPG'li isimlerin de yer aldığı konferansı savunurken "Normalde bunu yapması gereken iktidar" ifadelerini kullanması tepki çekti.

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