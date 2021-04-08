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Skandal bildiriye imza atmışlardı! Gözaltındaki emekli amiraller ile ilgili flaş gelişme!

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Giriş: 08.04.2021 17:27
Son dakika haberi... Darbe imalı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınarak sorgulanan amiraller ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Amirallerin sorgusunun sürmesi için gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması istendi. Amiraller bu taleple savcılığa gönderildi. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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