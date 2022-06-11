11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sivilleri canlı kalkan yapacaklar! YPG/PKK sivilleri evleri terk etmemeleri için tehdit ediyor

Sivilleri canlı kalkan yapacaklar! YPG/PKK sivilleri evleri terk etmemeleri için tehdit ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2022 15:16
Güncelleme:11.06.2022 15:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine 5. harekatın olacağını açıklamasından sonra gözler sınır hattına çevrildi. Hedefte sivilleri yerlerinden eden ve bölgeyi işgal terör yuvalarının olduğu Tel Rıfat ve Münbiç var. Teröristler bölgede kalan sivilleri tehdit ederken çocukları da zorla silah altına alıyor. Peki bölge terörden nasıl arındırılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Esat Arslan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivilleri canlı kalkan yapacaklar!
Sivilleri canlı kalkan yapacaklar!
A Haber ekibine taciz ateşi!
A Haber ekibine taciz ateşi!
Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
HDK operasyonunda HDP’liler tutuklandı
HDK operasyonunda HDP'liler tutuklandı
Meral Akşener adayı olacak mı? İşte cevabı
Meral Akşener adayı olacak mı? İşte cevabı
PKK ininde terör mühimmatı!
PKK ininde terör mühimmatı!
Yabancılara ikamet yasağıyla ilgili yeni karar!
Yabancılara ikamet yasağıyla ilgili yeni karar!
5 ilde ’Ateşin Çocukları’na operasyon!
5 ilde 'Ateşin Çocukları'na operasyon!
Doğu’nun incisi Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Doğu'nun incisi Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Daha Fazla Video Göster