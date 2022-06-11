Sivilleri canlı kalkan yapacaklar! YPG/PKK sivilleri evleri terk etmemeleri için tehdit ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine 5. harekatın olacağını açıklamasından sonra gözler sınır hattına çevrildi. Hedefte sivilleri yerlerinden eden ve bölgeyi işgal terör yuvalarının olduğu Tel Rıfat ve Münbiç var. Teröristler bölgede kalan sivilleri tehdit ederken çocukları da zorla silah altına alıyor. Peki bölge terörden nasıl arındırılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Esat Arslan değerlendirdi.

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