Sivil katliamı yapan İsrail’in hedefi ne? Hamas ne karşılık verecek?

Tüm dünyanın gözü İsrail-Hamas savaşına dönmüş durumda. İsrail adeta soykırım yaptığı Gazze’ye sürekli bomba yağdırıyor. İçinden kadın ve çocukların olduğu binden fazla sivil can verdi. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor? Hamas nasıl karşılık verecek? Bölgede son 24 saat olan önemli olayları A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay anlattı.

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