09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şişli’de şaşkına çeviren olay! Estetik oldu, parasını ödemeden kaçmaya çalıştı

Şişli’de şaşkına çeviren olay! Estetik oldu, parasını ödemeden kaçmaya çalıştı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2024 10:19
İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, para ödememek için ameliyat kıyafetiyle hastaneden kaçmaya çalıştı. Çalışanlar durumu fark edince kadın kaçamadan yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aynı ilde iki farklı fotoğraf
Aynı ilde iki farklı fotoğraf
Estetik oldu para ödemeden kaçmaya çalıştı
Estetik oldu para ödemeden kaçmaya çalıştı
Gezeravcı Dünya’ya dönüyor
Gezeravcı Dünya’ya dönüyor
DEM Parti İstanbul adayını bugün açıklayacak mı?
DEM Parti İstanbul adayını bugün açıklayacak mı?
CHP Hatay için yeni aday mı arıyor?
CHP Hatay için yeni aday mı arıyor?
Başkan Erdoğan Antalya’ya gidiyor
Başkan Erdoğan Antalya'ya gidiyor
95 şüpheli adliyeye sevk edildi
95 şüpheli adliyeye sevk edildi
Eylem yapacaktı! MİT’ten kritik operasyon
Eylem yapacaktı! MİT'ten kritik operasyon
MHP 55 yaşında!
MHP 55 yaşında!
15 ilde Narkogüç-49 operasyonu
15 ilde "Narkogüç-49" operasyonu
AYM üyesi Yılmaz Akçil yemin etti!
AYM üyesi Yılmaz Akçil yemin etti!
İşte terör örgütü DHKP-C gerçeği
İşte terör örgütü DHKP-C gerçeği
Daha Fazla Video Göster