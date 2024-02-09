Şişli’de şaşkına çeviren olay! Estetik oldu, parasını ödemeden kaçmaya çalıştı

İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, para ödememek için ameliyat kıyafetiyle hastaneden kaçmaya çalıştı. Çalışanlar durumu fark edince kadın kaçamadan yakalandı.

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