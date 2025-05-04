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Sırrı Süreyya Önder’in vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 01:24
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin 18. gününde hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzdü. Terörsüz Türkiye sürecinin kilit isimlerinden olan Önder, renkli kişiliğinin yanı sıra sanat ve siyaset sahnesine de damgasını vurdu. Öte yandan Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportajında, "Sıkıntılı bir hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Bu menzilin görünmesi demek" ifadelerini kullandığı sözler yeniden gündem oldu.
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Sırrı Süreyya Önder’in vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu
Önder’in vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu
Önder'in vefat etmeden önce verdiği son röportaj gündem oldu
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