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Şırnak'ta hem havadan hem karadan askeri hareketlilik! Sınıra özel birlikler sevk edildi

DHA
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Giriş: 01.05.2021 16:51
Güncelleme:01.05.2021 16:59
'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren 13-Cudi-Besta' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Gece boyunca helikopter hareketliliğinin olduğu Şırnak'ta gündüz ise sınır hattına özel birlikler sevk edildi. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarıyla da terör hedefleri, yerle bir ediliyor.
Sınıra özel birlikler sevk edildi
Sınıra özel birlikler sevk edildi
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