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Sınırda Kalkan Operasyonu

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Giriş: 15.11.2023 08:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan Operasyonu kapsamında 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
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