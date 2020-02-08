Sınıra büyük sevkiyat sürüyor

Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki sivilleri öldürmesi ve milyonlarca insanı Türkiye'ye göçe zorlamasının ardından Türkiye meşru müdafaa hakkını sağlamak için askeri sevkiyatını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden TIR'larla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı. Burada askeri personel tarafından TIR'lardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Obüs ve askeri araçların geçişi sırasında bazı çocuklar Türk bayrağı açtı.