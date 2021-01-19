Hulusi Akar'ın Erbil ziyareti ne anlama geliyor? Sincar'a harekat olur mu? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a yaptığı ziyaret ve Mesut Barzani ile yaptığı görüşme ne anlama geliyor? Türk Silahlı Kuvvetleri Sincar'a askeri operasyon mu başlatacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında gerçekleşen bu kritik ziyaretin perde arkasını yorumladı. Ağar, "Mesele sadece Sincar meselesi değil! Irak ve Suriye arasındaki sınır güvenliği meselesi değil! Türkiye'nin topyekun terörle mücadelesine Irak merkezi hükümeti ve bölgesel hükümetinin dahil edilmesi meselesidir" ifadelerini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının kritik Irak ziyaretini A Haber'e değerlendirdi.

"TÜRKİYE SİNCAR OPERASYONUNA MÜDAHİL OLDU"

Türk heyetinin Erbil ziyaretine ilişkin, "Barzani'ye 'terörle mücadele et' her türlü desteği vereceğiz." mesajının verilmiş olabileceğini ifade eden Ağar, "Irak'ın kuzeyindeki harekat alanımızı bahardan itibaren genişleteceğiz. Sincar operasyonuna Türkiye artık müdahil oldu. Türkiye müşterek veya bağımsız harekatta olabilir, bölgeye nokta operasyonları yapacaktır." dedi.

"DÜNYANIN TÜM SÜPER GÜÇLERİ BİR ARAYA GELSE..."

ABD'nin Biden başkanlığındaki yeni yönetiminin Türkiye'nin üniter yapısını tehdit eden PKK/YPG'yi desteklemekten vazgeçmelerini ümit ettiğini ifade eden Ağar, "Türkiye'nin terörle mücadelesinden değil ABD, dünyanın tüm süper güçleri bir araya bile gelse vazgeçmesi mümkün değildir" dedi.