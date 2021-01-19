Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Irak'ta temaslarına devam ediyor Bakan Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Akar, "Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp sınır güvenliğimizi sağlamak ve komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır" dedi.

IKBY Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Barzani'nin, Akar'ı Erbil'de kabul ettiği belirtildi. Görüşmede, Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının vurgulandığı bildirildi. Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ve bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğinin geliştirilmesi vurgulandı.





Bağdat ile Erbil arasındaki Sincar Anlaşması'nın uygulanması gerektiğinin altını çizen Akar ile Barzani, silahlı gruplar ve milislerin kentten çıkarılması ve göçmenlerin evlerine geri gönderilmesi gerektiğini vurguladı.