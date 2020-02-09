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09.02.2020

Silopi Adliyesi'ni havaya uçurmayı planlayan yazı işleri müdürü yakalandı

Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç. internetten temin ettiği patlatıcıları, Silopi Adliyesi'nin zemin katındaki duvar içlerine oyarak yerleştirdi. Adliye binasında hizmetli olarak çalışan bir şahsın ihbarı üzerine büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu. İhbar sonrası patlayıcılar ele geçirilirken, kalleş saldırıyı planlayan B.Ç. de yakalandı. .

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