Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı gözaltında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Soruşturmanın Silivri ayağında gerçekleştirilen operasyonla, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Belediye binasında ve şüphelilerin ikametlerinde aramalar devam ederken, operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural canlı yayında aktardı.