Şile'de sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, market ürünleri sele kapıldı

İstanbul Şile'de sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Cumhuriyet Caddesi'nde bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sel sularına kapıldı. Şile-Üsküdar Caddesi üzerindeki Yeniköy Deresi ile Pot Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle her iki derede çalışma başlattı.