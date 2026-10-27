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Sucukta büyük skandal! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte sahte sucuktaki ölümcül tehlike
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sucukta büyük skandal! Bakanlık o markaları ifşa etti: İşte sahte sucuktaki ölümcül tehlike

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi; son denetimlerde 8 firmaya ait, 11’i sucuk baharatı olmak üzere 13 üründe gıdada kullanımı yasak boya tespit edildi. A Haber’e konuşan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, hileli ürünlerin risklerine dikkat çekerek tüketicilere aşırı canlı renkteki sucuklara karşı temkinli olmaları ve güvenilir işletmelerden alışveriş yapmaları uyarısında bulundu.

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