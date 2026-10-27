İsrail'de kader seçimi: Netanyahu için yolun sonu mu geldi? Sandıktan ne çıkacak?

İsrail, Gazze'deki soykırımın gölgesinde sandık başına gitti. Yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy kullanma işlemleri sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını koruyup koruyamayacağı dünya kamuoyunda merak konusu oldu. Seçimlerin perde arkasını ve muhtemel senaryoları canlı yayında aktaran Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, sandıktan çıkacak tabloda iki bloğun da tek başına iktidara ulaşmasının zor olduğunu ve Netanyahu için yargıdan kurtulma formüllerinin tartışıldığını vurguladı.