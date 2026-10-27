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30 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Gözaltı sayısı 87'ye yükseldi! Mehmet Karataş ayrıntıları açıkladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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30 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: Gözaltı sayısı 87'ye yükseldi! Mehmet Karataş ayrıntıları açıkladı

İstanbul merkezli 30 ilde, yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefteki 100 şüpheliden 87'si yakalanırken 13 kişinin aranmasına devam ediliyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, canlı yayında gözaltı sayısının 85'ten 87'ye yükseldiğini açıkladı. Karataş, suç örgütlerinin çocukları sosyal medya üzerinden ağlarına nasıl çektiğini ve saldırıları WhatsApp gruplarında nasıl organize ettiğini anlattı.

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