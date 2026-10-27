Bakırköy Belediyesine yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla operasyon! 5 başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 56 şüpheli gözaltında

İstanbul'da Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü, kamu zararı ve ruhsat işlemlerinde hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 56 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasındaki 42 ihale dosyası incelendi. "İhaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlamalarıyla 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında 5 belediye başkan yardımcısı ve 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 56 kişi gözaltına alındı.