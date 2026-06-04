Ege Denizi'nde Deniz Aslanı tatbikatı: Bugün tatbikatta neler olacak?

Ege Denizi'nin uluslararası sularında Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde icra edilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Tatbikatı tüm hızıyla başladı. Türkiye'nin denizlerdeki arama kurtarma kabiliyetini ve kurumlar arası koordinasyon gücünü dünyaya ilan eden dev tatbikatta, İHA'lar, gemiler ve yüzlerce personel görev alıyor. Mavi Vatan’da gerçekleştirilen bu kritik organizasyonun tüm detaylarını TCG Umut gemisinden bildiren A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.