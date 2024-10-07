07 Ekim 2024, Pazartesi
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Şiddet eğilimli psikopatlar: İncel hareketi nefretini körüklüyor! Kadınlara, çocuklara, hayvanlara...
Türkiye cuma günü yaşanan 2 genç kızın vahşice katledilmesi olayını konuşuyor. Ayşenur ve İkbal'i hayattan kopardıktan sonra çıktığı surlarda intihar eden Semih Çelik'in işlediği cinayet kadar tehlikeli bir yapının varlığı da kendini açıkça ortaya koydu. DarkWeb, Discord, Reddit gibi sitelerde "İncel" hareketi, şiddeti körükleyen, cinayeti öven paylaşımlarıyla yaşanan tüm vahşete adeta çanak tutuyor. Peki nedir bu İncel hareketi? Amacı ne? Kime hizmet eder?