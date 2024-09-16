16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

"Siberağ-7" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2024 09:07
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık", "futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik düzenlenen "Siberağ-7" operasyonlarında 46 kişinin yakalandığını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siberağ-7 operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
"Siberağ-7" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
AK Parti MYK toplanıyor
AK Parti MYK toplanıyor
Soruşturmada dikkat çeken detay
Soruşturmada dikkat çeken detay
Narin’in dereden çıkarılma anı A Haber’de!
Narin'in dereden çıkarılma anı A Haber'de!
Fabrika patlamasında 1 can kaybı!
Fabrika patlamasında 1 can kaybı!
İşte Sakarya’da fabrikanın patlama anı!
İşte Sakarya'da fabrikanın patlama anı!
Narin’in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi!
Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi!
Cinayetin tepesinde Salim Güran mı var?
Cinayetin tepesinde Salim Güran mı var?
Narin’in köyü neden susuyor ve yalan söylüyor?
Narin'in köyü neden susuyor ve yalan söylüyor?
Narin cinayetinin sırrı A Haber’de çözülüyor!
Narin cinayetinin sırrı A Haber'de çözülüyor!
A Haber Tavşantepe Köyü’nü havadan görüntüledi
A Haber Tavşantepe Köyü’nü havadan görüntüledi
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster