16 Eylül 2024, Pazartesi
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"Siberağ-7" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık", "futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik düzenlenen "Siberağ-7" operasyonlarında 46 kişinin yakalandığını bildirdi.