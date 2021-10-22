SGK bordro oyununa el koydu! İşveren eksik bildirdiği primleri yatıracak

Sosyal Güvenlik Kurumu, binlerce çalışanı ilgilendiren, hem vergi hem prim kaybına yol açan bordro oyununa el koydu. Kurum işverenin kuruma bildirdiği kazançta yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanların telefonlarına mesaj göndermeye başladı. Detayları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.

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