Seyri Antep Gençlik Kampı açılıyor! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te “Seyri Antep Gençlik Kampı” açılış programına katılıyor. Bakan Kasapoğlu, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN