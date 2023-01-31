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Seyri Antep Gençlik Kampı açılıyor! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de

A Haber
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Giriş: 31.01.2023 10:53
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te “Seyri Antep Gençlik Kampı” açılış programına katılıyor. Bakan Kasapoğlu, A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in konuğu oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.
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