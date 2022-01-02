Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı

Türkiye'de cezaevinden firar ederek Yunanistan'a kaçan FETÖ'nün yayın organı Taraf Gazetesi'nin eski yazarı Sevan Nişanyan tutuklandı. Eşi İra Tzorou sosyal medyada yaptığı paylaşımda Nişanyan'ın hangi ülkeye sınır dışı edileceğine hakimin karar vereceğini söyledi.

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