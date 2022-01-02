02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı

Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2022 08:57
Türkiye'de cezaevinden firar ederek Yunanistan'a kaçan FETÖ'nün yayın organı Taraf Gazetesi'nin eski yazarı Sevan Nişanyan tutuklandı. Eşi İra Tzorou sosyal medyada yaptığı paylaşımda Nişanyan'ın hangi ülkeye sınır dışı edileceğine hakimin karar vereceğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’nin Marmaray’daki zam oyunu
İBB'nin Marmaray'daki zam oyunu
Nişanyan Yunanistan’da tutuklandı
Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı
Hatem Teyze’den A Haber’e özel açıklamalar
Hatem Teyze'den A Haber'e özel açıklamalar
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan terör soruşturmasındaki isimlere ziyaret
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan terör soruşturmasındaki isimlere ziyaret
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Muhalif basın kisvesi altında Türkiye düşmanlığı!
Muhalif basın kisvesi altında Türkiye düşmanlığı!
Rüyada gelen büyük müjde!
Rüyada gelen büyük müjde!
İstanbulluların toplu ulaşımla imtihanı!
İstanbulluların toplu ulaşımla imtihanı!
Batı Trakya Türklüğü’ne adanmış hayat!
Batı Trakya Türklüğü'ne adanmış hayat!
PKK elebaşından Millet İttifakı’na talimat!
PKK elebaşından Millet İttifakı’na talimat!
2021’de siyasette neler yaşandı? İşte yıla damgasını vuran olaylar
2021’de siyasette neler yaşandı? İşte yıla damgasını vuran olaylar
AK Parti Teşkilat Akademisi’ne video mesaj
AK Parti Teşkilat Akademisi'ne video mesaj
Daha Fazla Video Göster