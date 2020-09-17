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Serrac neden bırakıyor? Libya’nın yeni başbakanı kim olacak?

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Giriş: 17.09.2020 13:55
Güncelleme:17.09.2020 13:58
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac dün yaptığı açıklamada "Ekim ayı sonunda görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Peki Libya’da neler olacak? Libya’nın yeni başbakanı kim olacak? İşte tüm bu soruların cevapları A Haber’de… Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Aydemir anlattı. Mücahit Aydemir, "Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac en geç ekim ayı sonunda görevi bırakacağını duyurdu. Serrac 2015 yılında yapılan anlaşmayla geçici hükümetin başbakanı tayin edilmişti. Seçimle gelen bir isim değil ancak savaş sonrası tüm ülkede tarafların bir araya gelerek üzerinde anlaştığı bir isimdi. Serrac normal şartlarda görevini doldurmuştu. Yapılan görüşmeler sonucu yeni seçilen başbakana görevlerini devredeceğini duyurdu. Sık sık seçim çağrıları yapılıyordu. Serrac bir an önce seçimlere gidilmesini daha iyi olacağını belirtti. Siyasi figürler açısından Türkiye-Libya ilişkilerini ciddi anlamda etkileyecek bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
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