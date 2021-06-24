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Şer odakları aynı çatı altında toplandı! ABD'de FETÖ'cülerin de içinde bulunduğu küresel ihanet derneği kuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 09:21
ABD'de küresel ihanet derneği kuruldu. ''Türk Demokrasi Projesi'' adı altında toplanan Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan derneğin kurucuları arasında hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir'in yanısıra ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton ve eski Florida Valisi Jeb Bush gibi isimlerin de yer alması dikkat çekti. Bolton, “Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi” ifadelerini kullanırken Bush da "Türkiye’de hürriyet kaybolmaktadır" iddiasını ortaya attı. Dernekte İtalya'da bakanlık yapmış isimler de yer alıyor. İşte ABD ev FETÖ'nün başını çektiği ihanet şebekesiyle ilgili tüm ayrıntılar...
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