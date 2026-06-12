Selimiye Camii yeniden ibadete açıldı! Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Vekil misiniz yoksa militan mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ile tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'yi sert sözlerle eleştiren Erdoğan, partide yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, "CHP adeta bir dövüş kulübüne dönmüş durumda" ifadelerini kullandı. Bazı çevrelerin sokak çağrılarına tepki gösteren Erdoğan, "Birileri ayaklanmadan bahsediyor. Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mı?" diyerek muhalefete yüklendi.