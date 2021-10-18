18 Ekim 2021, Pazartesi
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Selçuk Bayraktar T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a tepki gösterdi: İftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur
Son dakika haberleri... Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), katıldığı bir televizyon programında vakfa yönelik iftira ve karalama kampanyasını tekrar eden Gazeteci İsmail Saymaz hakkında dava açılacağını duyurdu. Kazanılan tazminat İletişim Fakültesi öğrencilerine burs olarak verilecek. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur." ifadelerini kullandı.