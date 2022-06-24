24 Haziran 2022, Cuma
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Selçuk Bayraktar: ''Fırtına gibi esiyor''
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gözbebeği Akıncı-B hakkında önemli bir duyuru yaptı. Akıncı-B'nin uçuşu sırada bir çekim gerçekleştiren Bayraktar, "Akıncı-B yüksek irtifadaki en ağır faydalı yükle dayanım uçuşunu başarıyla tamamladı. Şimdi pisti ve bizleri selamlamak için üzerimizden geçecek. Karşımızdan geliyor." şeklinde konuştu. Akıncı-B uçuşunu başarıyla tamamlarken Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı Bayraktar, görüntüleri "Fırtına gibi esiyor" ifadeleriyle paylaştı.