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Selçuk Bayraktar: ''Fırtına gibi esiyor''

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2022 16:06
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gözbebeği Akıncı-B hakkında önemli bir duyuru yaptı. Akıncı-B'nin uçuşu sırada bir çekim gerçekleştiren Bayraktar, "Akıncı-B yüksek irtifadaki en ağır faydalı yükle dayanım uçuşunu başarıyla tamamladı. Şimdi pisti ve bizleri selamlamak için üzerimizden geçecek. Karşımızdan geliyor." şeklinde konuştu. Akıncı-B uçuşunu başarıyla tamamlarken Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı Bayraktar, görüntüleri "Fırtına gibi esiyor" ifadeleriyle paylaştı.
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