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10.02.2020
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Hedefler böyle vuruldu
İdlib’den gelen son dakika haberi Taftanaz bölgesinde bulunan gözlem noktamızda 5 askerimizin şehit olduğunu aktardı. Esed Rejiminin ikinci saldırısında yaşananlar ve İdlib’te 5 şehit 5 yaralı askerimizin olmasının ardından son dakika açıklamaları birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili MSB, İletişim Başkanlığı, Dışişleri ve TBMM Başkanlığı düzeyinde tepkiler geldi. Ayrıca Suriye Milli Ordusu da rejime ait askeri bir aracı vurdu. İşte ayrıntılar ve İdlib konusuna ilişkin açıklamalar;
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