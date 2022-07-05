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Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı Bilge Gürs A Haber'e konuştu: Berat Albayrak'ın 60 bin TL'lik bağışı onur ve gurur demektir

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Giriş: 05.07.2022 18:43
CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi. Berat Albayrak ise CHP'den gelen 60 bin liralık tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladığını duyurdu. Albayrak'ın bu kararına yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı Başkanı Bilge Gürs "Berat Albayrak'ın bu 60 bin TL'lik bağışı onur demek. Gurur demek. O anlamda ben çok çok gururluyum. Defalarca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nın altılı masasına da değinen Gürs "Birileri 6'lı masalarda kendilerine verilen talimatları değerlendirirken, Cumhurbaşkanımız tüm gariplerin yanında duruyor." dedi. İşte detaylar...
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