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Grip sonrası geçmeyen kulak ağrısına dikkat! Menenjit ve beyin apsesi riski
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Grip sonrası geçmeyen kulak ağrısına dikkat! Menenjit ve beyin apsesi riski

Grip ve nezle sonrası ortaya çıkan kulak ağrısı, ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle orta kulak enfeksiyonlarının tedavi edilmemesi durumunda enfeksiyonun ilerleyerek menenjit ve beyin apsesi gibi hayati risk taşıyan komplikasyonlara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukların risk altında olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aniden başlayan şiddetli kulak ağrısında vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.

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