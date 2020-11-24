Şehit öğretmenlerimizin anısına... Korkak hainlerin pusularında şehit düştüler

Kimisi hayatlarının baharında, kimisi emekli olmak üzereyken şehadete yürüdü. Tek amaçları vardı. Türkiye'nin geleceğini emanet edeceği genç nesilleri eğitmek. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde şehit öğretmenlerimizi bir kere daha saygıyla yad ediyoruz. Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve PKK'nın katlettiği yüzlerce şehit öğretmen... Şehit edilen öğretmenlerimizin aziz hatırasına, onurlu mücadelesine ve şehadete yürümelerinin anısına....

Gözlerinde umut, yüreklerinde vatan aşkı, dillerinde millet sevdası. Onlar öğretmenlerimizdi. Tek gayeleri kendilerine emanet edilen minik bedenleri vatan millet bilinciyle yetiştirmek olan. Elleri öpülecek öğretmenlerimizdi ama olmadı. Kiminin en çocukluk hayaliydi kara tahtanın başına geçmek kiminin bilinçlendikçe aldığı bir karar. Nice çocuğu vatan sevgisiyle yetiştirdi onlar. Cesur yürekleri korkak hainlerin pusularında şehit düşene kadar. Ahmet, Selim, Sait, Neşe, Aybüke, Necmettin. İsimleri ile doğdular, isimleri ile yaşadılar isimleri ile öğrettiler ve şimdi yüreklerde kahramanlar.

İLK ŞEHİR MEHMET ÖĞRETMEN

Terör örgütü PKK'nın kanlı yüzünü göstermeye başladığı yıllardı 1970'lerin sonu 80'lerin başı. Mehmet öğretmen ilk şehidi oldu eğitim camiasının. 28 yaşındaydı henüz cansız bedeni kurulan kirli pusuda toprağa düştüğünde. Sıcak bir ağustos günü kuruldu tuzak.

Gaziantep Şahinbey'de Aliye Ömer Battal İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısıydı Mehmet Saygıgüder. O çok sevdiği, öğrencilerine ışık olacağı günlerin hayalini kurduğu okulunun bahçesinde şehit edildi Mehmet öğretmen. Bu PKK'nın eğitim neferlerini hedef aldığı ilk saldırıydı ama son olmayacaktı.

OKULUNDA ŞEHİT EDİLDİ

1980 yılına gelindiğinde terör örgütü hain pusularını daha da arttırdı. Hedef de siviller de vardı. Bebek katilleri kirli namlularını Recep öğretmenin üzerine doğrulttuğunda takvimler 14 Ocak'ı gösteriyordu. Recep öğretmen de tıpkı Mehmet öğretmen gibi hayatının baharındaydı. 28 yaşında vatan millet aşkı ile dolu kocaman bir yürekle gitti Amasya eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümüne. İstanbul'a atandı. Cevrikalfa İlköğretim Okulu öğretmeni iken şehit edildi.

NEVZAT ÖĞRETMEN

Nevzat öğretmen Kars'ın Arpaçay ilçesinde doğdu. Ailesi fakirdi ama onu okuttu. O da kendi gibi öğrencileri eğitmek için bir neferdi. 25 yaşındaydı nevzat öğretmen teröristlerin pusuna düştüğünde. Kahramanmaraş eğitim enstitüsünden mezun olduğunda ne de çok umudu vardı. Kars ve Kırşehir'de görev yaptıktan sonra Ağrı'nın hamur ilçesine tayin oldu. bir köy öğretmeniydi artık. Özdirek köyü ilkokulu öğretmenliğine atandıktan kısa süre sonra 07 Temmuz sabahı şehit edildi Nevzat öğretmen.

İşte hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimiz için A Haber'in özel olarak hazırladığı Analiz'de yürek burkan hikayeler…