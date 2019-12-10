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10.12.2019

Şehit düşen bomba imha uzmanı Esma Çevik ve niceleri...TSK'nın kadın kahramanları

Şırnak'ta EYP'nin patlaması sonucu şehit olan iki askerlerden birinin kadın astsubay bomba imha uzmanı Esma Çevik olduğu ortaya çıkmıştı. EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. İşte Türkiye'yi ağlatan bu olaydan sonra A Haber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadın kahramanlarıyla bir araya geldi. İşte Türk milletinin gurur kaynağı olan kadın kahramanlarımızla ilgili tüm detaylar...

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