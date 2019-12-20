Şehit babası için küstah ifadeler kullanan İyi Partili Levent Türkkan'ın villasında çılgın parti |Video

Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Safitürk'ün babası Asım Safitürk geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin daveti üzerine Meclis'i ziyaret etmişti. Ziyaretçi sıralarında oturan şehit babası Safitürk'ün gizlice fotoğrafını çeken İyi Parti Levent Türkkan,"Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diyerek 'sarıklı cübbeli' diye hor gören bir paylaşımda bulunmuştu. Türkkan, sosyal medyada büyük tepki çeken bu paylaşımını kısa sürede silmek zorunda kalmıştı. Milletin yaşam tarzını, giyim-kuşamını sorgulayan ve hor gören paylaşımlarda bulunan Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy’deki villasında verdiği partiden skandal görüntüler sosyal medyaya düştü.

ÇENGELKÖY'DE LÜKS NOEL PARTİSİ

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi verdi.

CANLI YAYINLADILAR

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlandı.

Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekti.











Türkkan ailesinin evindeki yılbaşı partisi çok sayıdaki kişi tarafından canlı izlendi...



"KARUN SARAYI GİBİ..."

Türkkan'a sosyal medyada gelen binlerce tepki ve eleştiri twitlerinden bazıları;









TÜRKKAN'IN EDEBİYAT YAPTIĞI TWİTLER DE HATIRLATILDI



Tepkiler arasında Türkkan'ın TV'de açlık edebiyatı yaptığı, mecliste levreğin pahalı olmasına tepki gösterdiği ve fakirlikten dem vurduğu twitleri de hatırlatıldı. İşte o twitlerden biri...







Şehit babasının mecliste olmasından böyle rahatsız olmuştu;





