Uluslararası sistem yeniden şekilleniyor: "Patron devletler çağı" mı başlıyor?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası sistem; son yıllarda yaşanan savaşlar, ekonomik kırılmalar ve jeopolitik rekabetin etkisiyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Güvenlikten teknolojiye, enerjiden diplomasiye kadar birçok alanda yeni güç merkezleri ortaya çıkarken, devletlerin stratejik öncelikleri de yeniden şekilleniyor. Değişen küresel dengelerin Türkiye'yi nasıl etkilediği; güçlü devlet, liderlik ve jeopolitik rekabet ekseninde A Haber'de yayınlanan analiz haberde uzman görüşleri ve liderlerin açıklamalarıyla ele alındı.