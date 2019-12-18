İyi Partili Lütfü Türkkan'a şehit babasından tepki: Ben arkadaş değil şehit babasıyım |Video

İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Türkkan, Meclis'e gelen ve teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının fotoğrafını çekip "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diyerek 'sarıklı cübbeli' diye hor gören bir paylaşımda bulunmuştu. Bu skandal paylaşıma şehit babası Asım Safitürk A Haber canlı yayınında yanıt verdi ve yaşanan sürecin tüm detaylarını anlattı. Safitürk, "Sarıktan ve cübbeden rahatsız olmak yabancılığı ifade eder. Meral Hanım bu konuda ne düşünüyor, merak ediyorum. Lütfü Bey'in üslubunu yadırgadım. Ben 'arkadaş' değil bu ülkeye şehit vermiş bir babayım. Benden özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Türkkan, Meclis'e gelen ve teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının fotoğrafını çekip "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diyerek 'sarıklı cübbeli' diye hor gören bir paylaşımda bulunmuştu. Bu skandal paylaşıma şehit babası Asım Safitürk A Haber canlı yayınında yanıt verdi ve yaşanan sürecin tüm detaylarını anlattı.

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, "Milletvekilleri davet ettiler, gittim. Benim de tabi merakım vardı Meclis'i görmek istiyordum, ziyaret ettim. Lütfü Bey'in üslubunu yanlış buluyorum. Bana 'arkadaş' demesini yadırgıyorum, ben arkadaş değil memlekete şehit vermiş bir babayım. Sarık ve cübbeden rahatsız olmasını ise tarih okumadığına bağlıyorum. Arkadaş, neden rahatsız oldu anlamış değilim halen? Benden özür dilemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SARIKTAN VE CÜBBEDEN RAHATSIZ OLMAK YABANCILIĞI İFADE EDER"

Şehit babası Safitürk, İyi Partili Türkkan'ı 'sarık ve cübbe' algı operasyonuna yönelik ise "Sarıktan ve cübbeden rahatsız olmak yabancılığı ifade eder. Memleketin insanı olmadığını, tarih bilmediğini ifade eder. Bizim reisimiz sarıklı ve cübbelidir. Ben de Diyanet mensubuyum, bundan daha tabi ne olabilir. Ben Külliye'ye de girdim, Sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaştım. Şimdiye kadar kimsenin rahatsızlık duyduğunu görmedim, duymadım." dedi.

"BU MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Lütfü Türkkan'ın kullandığı üslubundan dolayı sadece kendisinden değil milletten de özür dilemesi gerektiğini söyleyen şehit babası Asım Safitürk, bu konuyla ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu hususta ne düşündüğünü merek ettiğini söyledi.

Öte yandan tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine İyi Partili vekil, sosyal medyadan yaptığı skandal paylaşımını silmek zorunda kaldı.