Şehit arazisi üzerine İBB lojmanı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisar'ı sırtındaki tarihi konağı lojmanı yaptığı iddia edildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Tarihi önemini Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdağan aktardı. Bozdoğan "Lojman yapılan yer çok önemli bir tarihi mekan bir taş köşk. Gerçekten çok üzgünüm esefle karşılıyorum. İBB Başkanını da kınıyorum bir akademisyen olarak" dedi.

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