10 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şehit arazisi üzerine İBB lojmanı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

Şehit arazisi üzerine İBB lojmanı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2021 12:55
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rumelihisar'ı sırtındaki tarihi konağı lojmanı yaptığı iddia edildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Tarihi önemini Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdağan aktardı. Bozdoğan "Lojman yapılan yer çok önemli bir tarihi mekan bir taş köşk. Gerçekten çok üzgünüm esefle karşılıyorum. İBB Başkanını da kınıyorum bir akademisyen olarak" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’Hudut kartalları’ndan kaçamadılar
'Hudut kartalları'ndan kaçamadılar
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta
HDP’den ortak adaya yeşil ışık
HDP'den ortak adaya yeşil ışık
ABD’de Türkiye düşmanları yine sahnede!
ABD'de Türkiye düşmanları yine sahnede!
İşte PKK’nın finanse edildiği o fabrika
İşte PKK’nın finanse edildiği o fabrika
Edremit Kaymakamı merkeze çekildi
Edremit Kaymakamı merkeze çekildi
Türkiye-ABD arasında haşhaş krizi!
Türkiye-ABD arasında haşhaş krizi!
Şehit arazisi üzerine İBB lojmanı
Şehit arazisi üzerine İBB lojmanı
FETÖ Kılıçdaroğlu’nun vaadini yetersiz buldu!
FETÖ Kılıçdaroğlu'nun vaadini yetersiz buldu!
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor
Batıcılık adına halk neler yaşadı?
Batıcılık adına halk neler yaşadı?
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Daha Fazla Video Göster