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Şehit annesinden Pervin Buldan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

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Giriş: 08.03.2021 00:20
Güncelleme:08.03.2021 00:25
2015'te teröristler tarafından kaçırılan Astsubay Başçavuş Semih Özbey, Gara'daki mağara katliamında şehit oldu. Malatya'da yaşayan şehit annesi Sadiye Özbey, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna tepki gösterdi.

Şehit annesinden Kılıçdaroğlu'na tepki...

Astsubay Başçavuş Semih Özbey, 18 Eylül 2015'te Tunceli-Rrzincan kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

Kahraman asker, Gara'daki mağara katliamında şehit oldu.

Malatya'da yaşayan şehit Semih Özbey'in annesi Ssadiye Özbey terörü lanetledi.

Şehit annesi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Özbey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine verdiği sözü tutmadığını de belirtti.

Şehit annesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte kendilerine sürekli destek verdiğini söyledi.

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