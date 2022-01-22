22 Ocak 2022, Cumartesi
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Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki yağdı
Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'a tepkiler gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, infiale yol açan o sözleri, "Edepsiz" olarak niteledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu ahlaksızlık karşısında demokrasi namına herkesin sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yapılan ahlaksızlığı lanetledi.