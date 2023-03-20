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Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor

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Giriş: 20.03.2023 08:03
Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi nedeniyle seçmen listeleri güncellenmek üzere bugün ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Depremzeler de 2 Nisan'a kadar adres değişikliği işlemlerini yapabilecek.
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