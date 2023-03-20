Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor

Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi nedeniyle seçmen listeleri güncellenmek üzere bugün ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Depremzeler de 2 Nisan'a kadar adres değişikliği işlemlerini yapabilecek.

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