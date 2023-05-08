08 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Seçimlere günler kala anketlerde son durum! MHP'li Mevlüt Karakaya A Haber ekranlarında duyurdu
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken A Haber ekranlarına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaya yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın 2018'deki seçimlerden daha fazla oy alacağını ifade ederken "Bunları salon toplantılarından değil, pazardan esnaftan duyduklarımla söylüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...