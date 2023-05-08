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Seçimlere günler kala anketlerde son durum! MHP'li Mevlüt Karakaya A Haber ekranlarında duyurdu

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Giriş: 08.05.2023 18:13
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken A Haber ekranlarına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaya yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın 2018'deki seçimlerden daha fazla oy alacağını ifade ederken "Bunları salon toplantılarından değil, pazardan esnaftan duyduklarımla söylüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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