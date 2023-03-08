Seçimler öncesi provokasyon uyarısı! Usta gazeteciden çarpıcı sözler: Sakin bir süreç olmayacak

Altılı koalisyonda yaşanan büyük adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla biraz durulurken ittifak içinde şimdi de HDP gerginliği yaşanıyor. Diğer yandan yaşanan sürece Akşener'in masadan kalkıp saatler sonra geri dönmesi damga vururken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yaşanan süreci değerlendirdi. Övür, Akşener'in masaya dönmesiyle birlikte kendisini bitirdiğini söylerken "Kılıçdaroğlu kendi stratejisiyse diğerlerini kendisine mahkum etti" dedi. Ayrıca uyarılarda bulunan Övür ülke genelinde farklı aktörlerin devreye sokulacağını söylerken "Uyutulmuş hücreler ortaya çıkacak. Önümüzdeki seçim süreci sakin olmayacak." dedi. İşte detaylar...