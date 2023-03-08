08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Seçimler öncesi provokasyon uyarısı! Usta gazeteciden çarpıcı sözler: Sakin bir süreç olmayacak

Seçimler öncesi provokasyon uyarısı! Usta gazeteciden çarpıcı sözler: Sakin bir süreç olmayacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 22:56
Altılı koalisyonda yaşanan büyük adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla biraz durulurken ittifak içinde şimdi de HDP gerginliği yaşanıyor. Diğer yandan yaşanan sürece Akşener'in masadan kalkıp saatler sonra geri dönmesi damga vururken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yaşanan süreci değerlendirdi. Övür, Akşener'in masaya dönmesiyle birlikte kendisini bitirdiğini söylerken "Kılıçdaroğlu kendi stratejisiyse diğerlerini kendisine mahkum etti" dedi. Ayrıca uyarılarda bulunan Övür ülke genelinde farklı aktörlerin devreye sokulacağını söylerken "Uyutulmuş hücreler ortaya çıkacak. Önümüzdeki seçim süreci sakin olmayacak." dedi. İşte detaylar...
Seçimler öncesi provokasyon uyarısı!
Seçimler öncesi provokasyon uyarısı!
Saymaz’dan muhalefetin 7’li formülüne tepki
Saymaz'dan muhalefetin 7'li formülüne tepki
Akşener’i maskota çevirdiler: Tele1’de salvolar
Akşener'i maskota çevirdiler: Tele1'de salvolar
HDP’den Akşener’e ’Biz zaten masadayız’ ayarı
HDP'den Akşener'e 'Biz zaten masadayız' ayarı
Yılmaz Özdil Sözcü TV’den neden kovuldu?
Yılmaz Özdil Sözcü TV'den neden kovuldu?
Belediyeler deprem bölgesinde seferber
Belediyeler deprem bölgesinde seferber
Malatya’da 5 katlı bina çöktü!
Malatya'da 5 katlı bina çöktü!
Minika deprem bölgesinde!
Minika deprem bölgesinde!
Depremden sonra ilk pazar
Depremden sonra ilk pazar
ABD Büyükelçisine gereken uyarılar yapıldı
ABD Büyükelçisine gereken uyarılar yapıldı
İstanbul’dan deprem göçü
İstanbul'dan deprem göçü
Yeşilgöz Gölü kahverengiye döndü!
Yeşilgöz Gölü kahverengiye döndü!
Daha Fazla Video Göster