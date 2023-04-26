Seçime özel konteyner! Depremzedeler burada oy kullanacak

ATV Haber ekipleri gece gündüz demeden deprem bölgesine kurulacak seçim konteynerlerini üretildiği çalışma noktasına gitti. Seçim hazırlıklarının yetişmesi için çok yoğun bir mesai harcanıyor.

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