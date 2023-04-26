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Seçime özel konteyner! Depremzedeler burada oy kullanacak

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 12:27
Güncelleme:26.04.2023 12:31
ATV Haber ekipleri gece gündüz demeden deprem bölgesine kurulacak seçim konteynerlerini üretildiği çalışma noktasına gitti. Seçim hazırlıklarının yetişmesi için çok yoğun bir mesai harcanıyor.
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