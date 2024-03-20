Seçim yasakları neler?

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçime çok kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlamış olduğu takvim işlemeye devam ederken seçim yasakları yarın başlıyor.

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